POL-ESW: Pressebericht 24.05.2023

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Beleidigung u.a.

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 47-jähriger Mann aus Eschwege strafrechtlich verantworten, der am Montagnachmittag in stark alkoholisiertem Zustand aggressiv gegen Beamte der Polizeistation Eschwege vorgegangen war. Die Beamten waren gegen 14.50 Uhr zu dem Einsatzort in Eschwege gerufen worden, nachdem der 47-Jährige wegen eines Falls von Hausfriedensbruch auffällig geworden war. Gegenüber den Beamten wurde der Mann dann verbal und körperlich aggressiv, so dass dieser mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und festgenommen werden musste. In der Folge musste der Aggressor aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seines Alkoholisierungsgrades (ein Alcotest ergab ca. 3,7 Promille) ins Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie eingeliefert werden. Der Mann muss sich neben seinen Widerstandshandlungen zudem wegen Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch strafrechtlich verantworten.

Zusammenstoß zweier Pkw; eine Person leicht verletzt; Schaden 20.000 Euro

Am frühen Dienstagabend sind auf der Kreisstraße K 34 zwischen Weidenhausen und Eltmannshausen zwei Pkw zusammenstoßen, wobei eine Person leichte Verletzungen davontrug. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Meißner mit seinem Wagen die K 34 von Eltmannshausen in Richtung Weidenhausen. In der Gegenrichtung war eine ebenfalls aus Meißner stammende 54-jährige Autofahrerin unterwegs. Der 35-Jährige geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er dann mit dem entgegenkommenden Auto der 54-Jährigen kollidierte. Der 35-jährige Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und ist später aufgrund dessen in ein Krankenhaus gebracht worden. An den beiden Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Hausfriedensbruch und versuchter Einbruchsdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Wie der Besitzer eines im Renovierungszustand befindlichen Einfamilienhauses in Meißner-Weidenhausen unlängst feststellte, sind unbekannte Täter während einer längeren Abwesenheit widerrechtlich in das Wohnhaus eingedrungen. Zwischen dem 04.03.2023 (Samstag) und gestrigen Dienstagabend 20.00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem derzeit unbewohnten Haus, klauten aber letzten Endes nichts. Die Polizei ermittelt wegen des Vorfalls, der sich im Werrsfeldweg ereignete, wegen Hausfriedensbruch und versuchten Einbruchsdiebstahl und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Hydraulikfirma; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist ein Einbruch in eine Firma zur Herstellung von Hydraulikmaterial zur Anzeige gebracht worden, der im Laufe des vergangenen Wochenendes von unbekannten Tätern verübt wurde. Geklaut haben die Täter dabei eine professionelle Drehmaschine, welche mutmaßlich mittels eines Fahrzeugs abtransportiert wurde. Wie die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau berichten, verschafften sich die Täter irgendwann zwischen Freitagnachmittag 14.30 Uhr und Montagmorgen 05.30 Uhr Zugang zu dem betreffenden Firmengelände in der Rommeroder Straße in Epterode und wandten sich dort dann einer Lagerhalle zu. Über ein gewaltsam geöffnetes Rolltor gelangten sie dann in die Lagerhalle und entwendeten daraus eine Drehmaschine und darüber hinaus noch einen Akkuschrauber (Marke Bosch) und einen Schieberoller. Der Stehlwert wird mit 4000 Euro angegeben. Dazu kommt offenbar noch ein Sachschaden in gleicher Höhe. Die weiteren Ermittlungen übernimmt in der Folge die Kripo in Eschwege, die um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0 bittet.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei Witzenhausen ist am heutigen Tag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden. Demnach haben Unbekannte, zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr, auf dem Schulhofgelände der Lindenhofschule in Gertenbach (Schulstraße) mutwillig die Scheibe zu einem Spielgerätehaus eingeworfen. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

