POL-ESW: Pressebericht 24.05.2023 - Verkehrsunfallfluchten und Parkplatzrempler

Polizei Eschwege

Unfallflucht (1); Parkendes Auto im Vorbeifahren beschädigt und weitergefahren; Schaden 1500 Euro

Am Montag ereignete sich gegen 12.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Bad Sooden-Allendorf. In der Waldisstraße war der am Fahrbahnrand geparkte Pkw eines 61-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf beim Vorbeifahren beschädigt worden. Aufgrund von Hinweisen konnte die Polizei als Unfallverursacher einen 85-Jährigen Mann aus BSA ermitteln, der sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 1000 Euro am Auto des 61-Jährigen und 500 Euro am Auto des Verursachers.

Unfallflucht (2); Pkw beim Ausparken beschädigt und anschließend davongefahren

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich ebenfalls am Montag auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege. Hier ist zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr ein blauer Audi Q5 beim Ausparken beschädigt worden. Der entstandene Schaden am hinteren Stoßfänger des Audis beläuft sich auf 400 Euro. Erste Hinweise von Zeugen zur mutmaßlichen Unfallverursacherin gehen in Richtung einer etwa 50 Jahre alten Autofahrerin mit Brille und dunklen, längeren Haaren. Diese soll rückwärts ausgeparkt und den Audi dabei beschädigt haben. Anschließend fuhr die Frau davon, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Unfallflucht (3):

Auffahrunfall mit Verletzten verursacht und davongefahren; Polizei sucht Zeugen

Zu einem weiteren Unfallgeschehen mit einer verletzten Person und einem flüchtigen Verursacher wurden die Beamten der Eschweger Polizei am Montagnachmittag um kurz nach 16.00 Uhr gerufen. Auf der Landesstraße L 3300 hatte eine 68-jährige Autofahrerin aus Wanfried in Höhe eines Wanderparkplatzes in Fahrtrichtung Oberdünzebach verkehrsbedingt abbremsen müssen, weil ein ihr langsam vorausfahrendes Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund plötzlich ruckartig gebremst hatte. In der Folge fuhr dann ein hinter der 68-Jährigen in gleicher Richtung fahrendes Motorrad (Leichtkraftrad) auf den Pkw der Frau auf, da der 17-jährige Fahrer seinerseits nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch den Auffahrunfall wurde der Sozius des Leichtkraftrades, eine 19-Jährige aus Eschwege, schwer verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt werden. Das verursache, der 68-Jährigen vorausfahrende Fahrzeug, mutmaßlich ein grauer Transporter (weiteres z.Zt. nicht bekannt), fuhr indes weiter, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Die Sachschäden am Pkw der Frau und dem Leichtkraftrad des jungen Mannes belaufen sich auf je 2000 Euro. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Parkplatzrempler beim Ärztehaus in Eschwege und auf dem Aldiparkplatz in Bad Sooden-Allendorf

Zu einem Parkplatzrempler kam es am Dienstnachmittag auf dem Parkplatz beim Ärztehaus in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege. Ein 80-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf hatte gegen 15.12 Uhr beim Rangieren in eine Parklücke das Auto eines 67-jährigen Eschwegers touchiert. Während an ihrem eigenen Auto ein Schaden von lediglich 300 Euro entstand, beziffert sich der Schaden an dem anderen Wagen auf 1500 Euro. Ein weiterer Unfall in ähnlicher Art hatte sich am gestrigen Morgen um kurz vor 10.00 Uhr auch auf dem Parkplatz des Aldimarktes in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ereignet. Hier hatte eine 78-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf beim Fahren in eine Parklücke den Wagen eines ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammenden 60-Jährigen touchiert und an dessen Wagen einen Schaden von 500 Euro verursacht.

