FW-RD: Jahreshauptversammlung 2023 der Kreisjugendfeuerwehr Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg

Am 04. März 2023 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr Rendsburg-Eckernförde im Gemeindezentrum in Altenholz statt. Um kurz nach 14 Uhr begrüßte die Kreisjugendwartin Julia Schrandt die insgesamt 71 anwesenden Delegierten aus den Jugendfeuerwehren sowie die anwesenden Gäste. Für die Jugendfeuerwehren war es ein besonderes zurückliegendes Jahr. Nachdem im letzten Halbjahr die Corona bedingten Beschränkungen gelockert wurden, konnten nach einer langen Pause endlich wieder die ersten Veranstaltungen und Jubiläen stattfinden. Der Dienstbetrieb nahm langsam wieder Fahrt auf und es ist Stück für Stück mehr Normalität zurückgekehrt. 88 Mitglieder und Mitgliederinnen der Jugendfeuerwehren im Kreis konnten im letzten Jahr die Leistungsspange erlangen. Insgesamt waren zum Jahreswechsel 1.006 Mädchen und Jungen in den Jugendfeuerwehren aktiv, wobei die Mitgliederzahlen im Vergleich zu vor Corona im Großen und Ganzen gehalten werden konnten.

Aber nicht nur das. Julia Schrandt blickt zufrieden auf ihre ersten zehn Monate in ihrem Amt als Kreisjugendwartin zurück. Doch eins bereitet der neuen Kreisjugendwartin und dem restlichen Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr Sorgen. Es wird noch immer händeringend nach einer Person für den Fachbereich Bildung gesucht. Aktuell ist die Leitung unbesetzt und die Lehrgänge lassen sich nur schwer planen und umsetzen. Die Fachbereichsleitung Bildung kümmert sich um die Lehrgangsorganisation und zusammen mit einem Team um die Durchführung der Lehrgänge innerhalb der Kreisjugendfeuerwehr. Vorschläge für den Posten oder Interessierte können sich gerne beim Vorstand melden.

Die Wahl zum neuen Kreisjugendgruppenleiter entschied Athsam Ali Raja aus der Jugendfeuerwehr Büdelsdorf für sich. Für sein großes und langjähriges Engagement bei der Jugendfeuerwehr wurde Alexander Kasch mit der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr in Bronze geehrt.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Versammlung beendet.

