Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220604.5 Marne: Kinder beschädigen Scheiben an Schule und Kindergarten

Marne (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Kinder in Marne mit Steinen Scheiben einer Schule und an einem Kindergarten beschädigt. In einem Fall beichteten sie die Tat, im nächsten ließen sie sich erwischen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Am Freitagabend suchten zwei Jungen das Gelände der Schule in der Hafenstraße auf, bewarfen einige Fensterscheiben mit mitgebrachten Steinen und richteten dadurch einige Schäden an. Laut Zeugen waren die offensichtlich jüngeren Randalierer auf Fahrrädern unterwegs und verschwanden mit diesen schließlich in unbekannte Richtung. Einer von ihnen beichtete die Tat schließlich seiner Mutter und erschien später gemeinsam mit ihr bei der Polizei. Er gab an, mit seinem Kumpel gemeinsam die Schäden angerichtet zu haben.

Am Sonntag war das Duo im Kindesalter erneut unterwegs und warf einige Scheiben der Kindertagesstätte in der Wilhelmstraße ein. Zwei Zeugen beobachteten die 9 und 10 Jahre alten Jungen, griffen sie sich und übergaben sie der Polizei.

Wie hoch die der angerichtete Schaden insgesamt ist, ist noch unklar. Die Eltern jedenfalls werden sicherlich nicht erfreut sein, denn sie werden für die Schadensregulierung aufkommen müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell