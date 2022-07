Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220604.4 Epenwöhrden: Mit mehr als zwei Promille unterwegs

Epenwöhrden (ots)

In der Nacht zu heute hat die Polizei nach einem Hinweis die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Epenwöhrden beendet. Der Beschuldigte war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass er sich nun wegen zweier Delikte verantworten muss.

Gegen 02.20 Uhr erhielten Beamte den Hinweis, dass ein Mann alkoholisiert in einem Audi von Meldorf aus in Richtung Heide fahren sollte. Das Fahrzeug traf eine Streife letztlich in Epenwöhrden auf der Bundesstraße an und überprüfte den Insassen. Der roch nach Alkohol, ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,3 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und nahmen dem Meldorfer erst einmal die Autoschlüssel ab.

Weil der Beschuldigte nach eigenen Angaben nie einen Führerschein besessen hat, muss er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Merle Neufeld

