Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrzeug verkratzt

Nierstein (ots)

Ein 23-Jähriger aus Nierstein verständigte am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Polizei, nachdem er Kratzer an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Diese wurden vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht. Er hatte seinen BMW gegen 14 Uhr unbeschädigt in der Boschstraße abgestellt. Die Beamten der PI Oppenheim haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

