Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Wasser

Oppenheim, Emondshalle (ots)

Am Montag, 10.10.22 gelangen unbekannte Täter, im Zeitraum von 19:00 - 21:00 Uhr, in die Emondshalle und öffnen in der Herrentoilette die beiden Wasserhähne der Waschbecken. Da die Halle gängig durch verschiedene Gruppen genutzt wird, ist sie meist nicht verschlossen. Da dass Wasser nicht schnell genug abfließen kann, läuft es über und es werden der Eingangsbereich und der Heizungskeller unter Wasser gesetzt. Bemerkt wird dies gegen 21:00 Uhr durch eine Gruppe, die in der Emondshalle trainiert. Das Wasser wird abgedreht und ein größeres Überfluten kann verhindert werden. Der Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht? Wem sind Personen aufgefallen, die in die Halle gingen oder aus der Halle kamen, dort aber normaler nichts zu tun haben? Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, Tel.: 06133-9330, entgegen.

