POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verletztes Kind in Linienbus auf der Kreisstraße 40 zwischen Ludwigshöhe und Guntersblum.

Oppenheim (ots)

Am 13.10.2022 um 07:49 Uhr befuhr ein Linienbus mit Schülern der Grundschule Guntersblum die Kreisstraße 40 zwischen Ludwigshöhe und Guntersblum. Ca. 400 Meter nach dem Ortsausgang Ludwigshöhe, am Beginn der dortigen S-Kurve, kam dem Bus ein PKW entgegen. Da der PKW zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich die Mittellinie überfuhr, wurde durch den Busfahrer eine Ausweichbewegung nach rechts und eine Bremsung durchgeführt. Dadurch kam ein Kind der letzten Sitzreihe zu Fall, welches in den Mittelgang stürzte und sich dabei leicht am Kopf verletzte. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort und konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei Oppenheim fragt daher: Wer kann Angaben zu einem weißen Audi PKW machen, der im fraglichen Zeitraum die alte B9 / Kreisstraße 40 zwischen Guntersblum und Oppenheim befahren hat?

