Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall im "Berufsverkehr" auf der B9 zwischen Nackenheim und Nierstein.

Nackenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 9 zwischen Nackenheim und Nierstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw, als mehrere Fahrzeuge aufgrund des "Feierabendverkehrs" zum Stocken kamen.

Die 28-jährige Führerin eines Audi A4 befuhr die B9 von Nackenheim kommend in Richtung Nierstein. Es herrschte stockender Berufsverkehr. Zeitgleich befuhr der 31-jährige Motorradfahrer ebenfalls die B9 in gleicher Fahrtrichtung, wenige Fahrzeuge hinter der Audi-Fahrerin. Aufgrund des stockenden Verkehrs fuhr er links an der Fahrzeugschlange vorbei. Als er sich in Höhe des Audi befand, scherte der Audi nach links aus, um ebenfalls einen Überholvorgang zu beginnen. Hierbei übersah die Audifahrerin beim Ausscheren den links an ihr vorbeifahrenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem seitlich. Der Motorradfahrer kam aufgrund der Kollision mit seinem Kraftrad zum Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt, so dass es zu einem Verkehrsunfall mit Personen-/Sachschaden kam. Die B9 musste während der Unfallaufnahme kurzfristig in beide Richtungen vollgesperrt werden.

