Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Beschädigte Fahrzeuge

Dolgesheim (ots)

Am 09.10.22, gegen 18:30 Uhr, wurden sechs in der Kisselstraße in Dolgesheim geparkte Fahrzeuge beschädigt. Eine Zeugin konnte zwei Kinder dabei beobachten, wie diese die PKW zerkratzten. Die Kinder konnten wie folgt beschrieben werden:

1. 6-7 Jahre alt, weiblich, halblanges blondes ungekämmtes Haar, bekleidet mit dunkelfarbener Hose und blauem Oberteil 2. 8 Jahre alt, männlich, blondes Haar, mit einem Jogginganzug bekleidet

An den sechs Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Kindern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

