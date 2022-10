Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletztem Kind

Guntersblum, Alsheimer Weg (ots)

Ein 42-jähriger Guntersblumer befährt am Mittwoch, 05.10.22 gegen 17:00 Uhr, mit seinem Pkw die Alsheimer Str. in Richtung Alsheim. In Höhe der Mühlstraße steht am linken Fahrbahnrand ein Pkw, hinter dem unvermittelt ein 8-jähriges Kind (ebenfalls aus Guntersblum) über die Straße läuft. Trotz sofortiger Vollbremsung kommt es zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich das Kind das Bein gebrochen hat. Es wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Mutter war während des Einsatzes vor Ort. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden im Frontbereich. Während der Unfallaufnahme war die Alsheimer Straße für eine Stunde gesperrt Die Polizei Oppenheim bitte, dass sich Zeugen des Unfalles unter der Tel-Nr.: 06133-9330 melden.

