POL-PIOPP: Verkehrskontrollen

Nackenheim (ots) - Am 25.09.2022 kam es in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in der Bahnhofstraße 6 in Nackenheim zu dem Diebstahl eines schwarzen E-Pedelecs der Marke Fuji. Das E-Pedelec war in einer dortigen Garage abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden ...

