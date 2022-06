Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rasenmähroboter gestohlen/ An der Kasse ohne Geldbörse

Letmathe (ots)

Zwischen Mittwoch- und Samstagmittag wurde aus einem Garten an der Humpfertstraße ein Rasenmähroboter gestohlen. Der Täter nahm das Gerät vom Typ Landroid Worx mitsamt Ladestation mit.

Am Samstag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr wurde eine 75-jährige Kundin eines Discounters An Pater und Nonne vermutlich beim Einkaufen bestohlen. Sie hatte zuvor Geld abgehoben, war zunächst in ein Café und dann in den Discounter gegangen. Als sie dort an der Kasse bezahlen wollte, steckte die Geldbörse nicht mehr in ihrem Einkaufsbeutel. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell