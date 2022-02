Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Reithalle

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

21. Februar 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.02.2022 - Alt Mölln

Am frühen Samstagmorgen (19.02.2022), gegen 00.40 Uhr, kam es in der Bundesstraße in Alt-Mölln zu einem Brand einer Reithalle.

Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr konnte das Gebäude teilweise erhalten und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Pferde waren zur Brandausbruchszeit nicht im Gebäude.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Es ist ein Gesamtsachschaden von ca. 50.000 Euro entstanden.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

