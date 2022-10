Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl von Holzbankbohlen

Nackenheim, Gemarkung "Mistkaut" (ots)

Im Zeitraum vom 15.-17.10.2022 wurden durch unbekannte Täter an einer Ruhebank, welche an der "Mistkaut" in Nackenheim steht, die Holzbohlen entwendet. Die "Mistkaut" befindet sich in den Weinbergen, direkt am RheinTerrassenWeg zwischen Nackenheim und Nierstein. Hinweise, die zur Aufklärung führen können, nimmt die Polizei in Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen

