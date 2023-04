Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230418.4 Heide: Einbrecher in Heide unterwegs

Heide (ots)

Innerhalb der letzten Tage ist es in Heide zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter erbeutete Gegenstände von noch nicht genau feststehender Anzahl und von noch unbekanntem Wert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum Montagnachmittag verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Hans-Böckler-Straße. Aus dem Inneren entwendete er einige Porzellanpuppen sowie Messingfiguren. Hinweise zu dem Täter liegen der Polizei bisher keine vor.

Ein Einbruchsversuch ereignete sich zudem in der Zeit vom 10. bis zum 17. April 2023 im Loher Weg. Hier versuchte ein Täter durch mehrere Fenster und Türen in ein Haus einzusteigen, was allerdings misslang. Der angerichtete Sachschaden in diesem Fall belief sich auf etwa 450 Euro.

Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise zu den Tätern geben können, sollten sich an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell