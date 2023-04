Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230418.2 Itzehoe: Körperverletzung unter Brüdern löst Polizeieinsatz aus

Itzehoe (ots)

Am Montag um 15.45 Uhr ereignete sich ein Streit zwischen zwei Brüdern, als diese in der Kirchenstraße zufällig aufeinandertrafen. Da es wohl schon seit längerer Zeit zu Streit der 55 und 59 Jahre alten Itzehoer kam, gipfelte das Zusammentreffen in Handgreiflichkeiten, bei der der jüngere Bruder zu Boden ging und ein Messer zückte. Mit diesem wurde der Kontrahent leicht an der Hand verletzt. Polizeibeamte konnten die Lage beruhigen. Einsatzkräfte brachten die Brüder in das Klinikum Itzehoe.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell