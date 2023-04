Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230418.1 Itzehoe: Stützbalken von Baustelle entwendet

Itzehoe (ots)

In der Zeit von Freitag um 16.30 Uhr bis Montag um 7.30 Uhr bedienten sich unbekannte Täter an Baustellenmaterial von einer Baustelle an der Brunnenstraße. Hier befinden sich derzeit Familienhäuser im Rohbauzustand. Vermutlich gelangten die Täter mit einem Fahrzeug auf den angrenzenden Supermarkparkplatz und zerstörten dort den Zaun zum Baustellengelände. Hier transportierten sie 85 Stützbalken aus Holz ab und verluden diese vermutlich auf ein Fahrzeug. Der Schaden wird aktuell auf circa 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zeitraum Beobachtungen hierzu gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04821-6020 zu melden.

