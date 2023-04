Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230417.6 Hennstedt: Einbruch in Werkstatt

Hennstedt (ots)

Am Sonntag gegen 1:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt an der Vesterkoppel. Sie brachen die Kamera an der Gebäudestirnseite ab und hebelten das Garagentor an der Gebäudeseite auf. Aus der Werkstatt und aus den Büroräumen entwendeten diese diverse Werkzeuge. Eine abschließende Auflistung der entwendeten Gegenstände liegt aktuell noch nicht vor. Zum Transport der Werkzeuge wurde vermutlich ein Fahrzeug verwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0481-940 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell