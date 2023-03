POL-EU: Pkw zerkratzt, Täterin angetroffen

Euskirchen, Weilerswist (ots) - In der Zeit von Dienstag (28. März), gegen 16.45 Uhr, und Mittwoch (6.25 Uhr), brach jeweils ein bislang Unbekannter in der Kölner Straße in Weilerswist und in der Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen je ein Firmenfahrzeug auf. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet, die in den Fahrzeugen transportiert worden sind. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

