Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrüche in Firmenfahrzeuge

Euskirchen, Weilerswist (ots)

In der Zeit von Dienstag (28. März), gegen 16.45 Uhr, und Mittwoch (6.25 Uhr), brach jeweils ein bislang Unbekannter in der Kölner Straße in Weilerswist und in der Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen je ein Firmenfahrzeug auf.

Es wurden diverse Werkzeuge entwendet, die in den Fahrzeugen transportiert worden sind.

