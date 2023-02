Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Kiosk

Bad Breisig (ots)

In der Zehnerstraße in Bad Breisig, kam es am frühen Morgen des 13.02.2023 zu einem Einbruch in einen Kiosk. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen eines der Fenster ein, betraten die Verkaufsräumlichkeiten und verließen diese nach kurzer Zeit mit zwei offensichtlich vollgepackten Taschen. Wie hoch der entstandene Schaden ist und was entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei weitergeführt. Sollten Hinweise zu dem Vorfall bekannt sein, wird darum gebeten diese an die Polizeiinspektion Remagen oder die Kriminalinspektion Mayen zu steuern.

