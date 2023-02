Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeug entzieht sich einer Verkehrskontrolle

Mendig / Nickenich (ots)

Am Sonntag, den 12.02.2022, gegen 22:45 Uhr, entzog sich ein grauer Mercedes Kombi in der Ortslage Mendig einer Verkehrskontrolle. Das Fahrzeug wurde von Mendig über die Laacher-See-Straße, Laachgraben, K53, L 119 bis nach Nickenich geführt. Dort konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Waldstraße (Einmündung Frankenweg/Büschweg) festgestellt werden. Personen, welche möglicherweise durch das Fahrverhalten gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben zum Fahrzeugführer / der Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-8010 in Verbindung zu setzen. Insbesondere die Anwohner der genannten Straßen könnten durch ihre Wahrnehmungen zur Tataufklärung beitragen.

