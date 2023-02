Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in ein Einfamilienhaus mit anschließendem PKW-Diebstahl

Trier (ots)

In den frühen Morgenstunden des 2. Februar 2023 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Weierborn" in Trier ein. Unter anderem entwendeten sie den PKW der Bewohner und flüchteten damit vor der Polizei.

Zwei männliche Täter drangen nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gegen 01:41 Uhr durch eine zuvor eingeschlagene Terrassentür in die Wohnräume des Hauses ein. Erst durch Stimmen aus dem Treppenhaus geweckt, bemerkten die im ersten Obergeschoss schlafenden Hausbewohner, dass womöglich sich jemand unberechtigt im Haus aufhalten könnte. Nachdem die Einbrecher durch die Bewohner entdeckt wurden, flüchteten die beiden Täter aus dem Haus und nahmen die Autoschlüssel der Geschädigten mit.

Mit dem PKW der geschädigten Familie flüchteten die Täter in das Stadtgebiet Trier. Hier traf eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Trier auf die Flüchtenden und nahm die Verfolgung auf. Letztlich endete die Verfolgungsfahrt im Stadtteil Olewig. Die beiden Täter sprangen aus dem noch rollenden Fahrzeug, welches letztlich unbesetzt in zwei geparkten Autos in der Straße "Im Adel" zum Stillstand kam. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung durch die Einsatzkräfte der Polizei, konnten sich die beiden Männer im Bereich der "Riesling-Weinstraße" absetzen. Die Täter werden als schlank und athletisch, zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. Sie waren beide mit kurzen Shorts bekleidet und dem mitteleuropäischen Phänotyp zuzuordnen sein.

Außer dem Schlüssel wurden noch weitere Wertgegenstände entwendet. Eine genaue Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest und ist Inhalt der Ermittlungen.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden durch einen Polizeihubschrauber und mehrere Streifenfahrzeuge der PI Trier, PI Saarburg und der Diensthundestaffel unterstützt.

Die Kriminalinspektion Trier nahm die Ermittlungen auf und bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Konnten möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen vor, während oder nach der Tat in Bezug auf verdächtige Fahrzeuge und Personen getroffen werden? Konnten die zwei Täter im Stadtteil Olewig durch Anwohner gesichtet werden? Zeugenhinweise können telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell