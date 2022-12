POL-WAF: Sendenhorst. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (27.12.2022) einen grauen Opel Astra in Oelde angefahren und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand zwischen 10.00 Uhr und 21.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Hohe Straße und wurde im Frontbereich beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

