Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet Trier

Trier (ots)

In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2023 kam es im Stadtgebiet Trier zu Diebstählen aus zwei geparkten Autos.

In der Straße "Weberbach" drang der oder die unbekannten Täter zwischen 22 Uhr am Vorabend und 8 Uhr am Folgemorgen auf bislang nicht geklärte Art und Weise in einen PKW ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden Gegenstände und Bargeld im Gesamtwert von ca. 120 Euro entwendet.

In der "Deutschherrenstraße" wurde im Zeitraum von 19:30 Uhr am 31. Januar und 6:15 Uhr am 1. Februar die Heckscheibe des PKW mit einem Steinbrocken eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist Inhalt der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalinspektion Trier nahm die Ermittlungen auf und bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Konnten möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen vor, nach oder während der Taten in Bezug auf verdächtige Fahrzeuge und Personen getroffen werden? Zeugenhinweise können telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegengenommen werden.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen, um einen Tatanreiz zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/geben-sie-autodieben-keine-chance/

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell