Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vollendeter Callcenter-Betrug in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am 30. Januar 2023 kam es im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Hermeskeil und Umgebung vermehrt zu Callcenter-Betrügen. Hierbei versuchten unbekannte Täter telefonisch an höchst empfindliche Onlinebanking-Daten von lebensälteren Personen zu gelangen. Der oder die Täter gaben sich als Bankangestellte, Kriminalbeamten, Mitarbeiter des Finanzamtes oder gar Gerichtsvollzieher eines Amtsgerichts aus und nutzten hierfür gezielt Telefonnummern der jeweiligen Behörden und Institute.

Letztlich kam es am Mittag des 30. Januar auch zu einer vollendeten Betrugstat. Der angebliche Bankmitarbeiter erklärte seinem Opfer, dass durch unbefugte Dritte versucht wurde auf das Onlinebankkonto des Opfers zuzugreifen. Zur Wiederherstellung der Kontosicherheit benötige der vermeintliche Bankmitarbeiter die Zugangsdaten zum Onlinekonto. Letztlich erlangte der vermutlich männliche Täter Zugriff auf die Bankgeschäfte seines Opfers. Es entstand ein Gesamtschaden im höheren fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalinspektion Trier nahm die Ermittlungen auf und warnt ausdrücklich vor noch weiteren ähnlichen Betrugsversuchen am Telefon. Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail, per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, beenden Sie das Telefonat und halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank und vertrauten Angehörigen. Zeugenhinweise können telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell