Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Einbrüche am Wochenende im Stadtgebiet Trier

Trier (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 26. bis 29. Januar 2023 in verschiedene Wohnungen und Wohnhäuser im Stadtgebiet Trier ein. Insgesamt kam es zu sieben Taten.

Im Zeitraum vom 26. Januar, 08:30 Uhr bis zum 27. Januar, 06:30 Uhr, wurde in die Seniorenresidenz "Hildegard von Bingen" in der Herzogenbuscher Straße eingebrochen. Der oder die unbekannte/n Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Bürotrakt des Seniorenheims und erbeuteten mehrere Geldkassetten.

Vom 27. Januar, 10:00 Uhr bis zum 28. Januar, 06:30 Uhr, wurde die Abwesenheit der Bewohnerin eines Wohnobjekts in der Lothringer Straße ausgenutzt, um sich unerlaubt Zutritt durch Aufhebeln einer Terrassentür zu verschaffen. Hier entstand ein Schadenswert im unteren vierstelligen Bereich.

Am 28. Januar wurde innerhalb eines kurzen Zeitraums ein aktuell unbewohntes Objekt in der Georg-Schäffer-Straße angegangen. Hier ist zurzeit noch nicht klar, ob ein Sachschaden entstand.

Ebenfalls am 28. Januar wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr und 21:30 Uhr eine Wohnung in der Balthasar-Neumann-Straße angegangen. Der oder die Täter scheiterten zunächst am Versuch, die Balkontür aufzuhebeln. An einem Schlafzimmerfenster hatte seine/ihre Hebeltechnik jedoch Erfolg, was ihm/ihnen Zutritt zur Wohnung verschaffte. Hierbei entstand ein Schaden von geschätzt 2.100 Euro.

Weiter ging es in der Wittlicher Straße, wo der oder die Täter im Zeitraum vom 27. Januar, 22:00 Uhr bis zum 28. Januar, 20:00 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in die Wohnräume eines Hauses gelangte/n. Die Gesamtschadenshöhe ist hier noch unklar.

Im Zeitraum vom 25. Januar, 08:00 Uhr bis zum 28. Januar, 23:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Souterrainwohnung in der Dr.-Piro-Straße ein. Auch hier ist bisher unklar, ob Gegenstände entwendet wurden.

Auch vor der Straße "Zum Römersprudel" machten der oder die Täter im Zeitraum vom 28. Januar, 09:00 Uhr bis zum 29. Januar, 18:00 Uhr nicht Halt. Hier wurde ebenfalls in eine Souterrainwohnung eingebrochen und Goldschmuck entwendet. Die Schadenshöhe wird hier auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalinspektion Trier nahm die Ermittlungen auf und bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Ob es sich hierbei um eine Serientat eines einzelnen Täters handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Konnten möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen vor, nach oder während der Tat in Bezug auf verdächtige Fahrzeuge und Personen getroffen werden? Zeugenhinweise können telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell