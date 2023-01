Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte stehlen Katalysator - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Mittwoch, dem 11. Januar, im Zeitraum von 20 bis 21:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines PKW auf einem Parkplatz am Zurlaubener Ufer in Trier.

Die Unbekannten trennten den Katalysator des auf dem Parkplatz in der Zimmerstraße abgestellten schwarzen Mitsubishi Kleinwagens mit Schneidwerkzeugen ab. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

