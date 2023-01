Trier (ots) - - Zwei Tatverdächtige ermittelt; Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Mordes - (Folgemitteilung zu den Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Trier vom 17. und 18.01.2023) Im Fall der Tötung eines 56-jährigen Mannes in einem Haus in Hersdorf/Eifel in der Nacht vom 14. auf den 15.01.2023 sind nach intensiven Ermittlungen der Kriminaldirektion ...

