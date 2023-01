Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nittel-Rehlingen

Nittel (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten am Dienstag, den 24. Januar im Zeitraum von 09:40 Uhr und 21:30 Uhr die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Nittel-Rehlingen und verschafften sich unerlaubt Zugang zum Wohnobjekt. Durch Hochdrücken eines Rollladens und Aufhebeln eines Fensters an der Hausfront, erlangten der oder die Täter Zutritt zum Wohnhaus. Die Täter erbeuteten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Der entstandene Gesamtschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Zentrale Kriminalpolizeiinspektion Trier nahm die Ermittlungen auf und bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Konnten möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen vor, nach oder während der Tat in Bezug auf verdächtige Fahrzeuge und Personen getroffen werden? Zeugenhinweise können telefonisch unter 0651/9779-0 oder per E-Mail unter kdtrier.k15@polizei.rlp.de entgegengenommen werden.

