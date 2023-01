Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Zerf - Zeugen gesucht

Zerf (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Sonntag, dem 22. Januar, zwischen 13:45 und 14:45 Uhr in ein Haus in der Schulstraße in Zerf ein.

Durch das Einschlagen einer Terrassentür gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen beobachteten um 14:30 Uhr zwei Personen, die vom Grundstück des Hauses in Richtung der Bundesstraße gingen.

Diese werden wie folgt beschrieben:

- männlich - maximal 25 Jahre - nicht gleichgroß - schlank/sportlich

Eine Person sei mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen/weißem Streifen an der Seite Bekleidet gewesen. Die andere habe eine schwarze Jacke getragen und eine Kapuze über den Kopf gezogen und habe eine Drei-Tage-Bart.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Personen machen können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell