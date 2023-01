Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tatverdächtiger nach PKW-Aufbruch-Serie im Trierer Stadtgebiet gefasst

Trier (ots)

In der Serie an Fahrzeugaufbrüchen, welche sich von Mitte Oktober 2022 bis Mitte Januar 2023 im Trierer Stadtgebiet ereignete (die Polizei Trier berichtete mehrfach), führte die Arbeit der Ermittler nun zu einem Erfolg.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier ergaben, dass es sich beim Tatverdächtigen um einen 20-jährigen Mann handeln könnte, der im benachbarten Ausland aufgrund ähnlich gelagerter Delikte bereits in Erscheinung getreten war.

Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann, welcher zuletzt über keinen festen Wohnsitz verfügte, am Abend des 18. Januar 2023 in der Trierer Innenstadt lokalisiert und anschließend durch Kräfte der Kriminalinspektion Trier festgenommen werden. Am Donnerstag, dem 19. Januar wurde der Beschuldigte, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete anschließend die Untersuchungshaft des Tatverdächtigen an.

Wie viele der insgesamt 85 Aufbrüche und Aufbruchversuche dem Mann letztendlich zugeschrieben werden können, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen untersucht.

