POL-PPTR: Nach stundenlanger Sperrung - Autobahn A1 wieder freigegeben

Hersdorf (ots) - Nachdem am Montag, dem 16. Januar, ein 56-Jähriger tot in seinem Haus in Hersdorf aufgefunden wurde, dauern die Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminaldirektion Trier an. Die gestrige Obduktion des Getöteten bestätigte den Verdacht, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt. Die Ermittlungen ergaben, dass am 15. Januar, zwischen 3 und 4 Uhr morgens, zwei Personen die L 16 zwischen Hersdorf und ...

mehr