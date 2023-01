Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Neue Erkenntnisse zu Tötungsdelikt in Hersdorf

Hersdorf (ots)

Nachdem am Montag, dem 16. Januar, ein 56-Jähriger tot in seinem Haus in Hersdorf aufgefunden wurde, dauern die Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminaldirektion Trier an.

Die gestrige Obduktion des Getöteten bestätigte den Verdacht, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt.

Die Ermittlungen ergaben, dass am 15. Januar, zwischen 3 und 4 Uhr morgens, zwei Personen die L 16 zwischen Hersdorf und Schönecken in Richtung Schönecken zu Fuß entlanggingen. Die Personen waren dunkel gekleidet, eine Person trug einen Bart.

Bei diesen könnte es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um die beiden Männer handeln, die gegen 1:50 Uhr am Haus des 56-Jährigen gesehen wurden.

Die Ermittler bitten daher Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag, dem 15. Januar, Personen in der Nähe der Ortslagen Hersdorf oder Schönecken beobachtet haben, sich unter Telefon 0651/9779-2480 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell