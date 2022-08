Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Diebstahl aus Discounter

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (06.08.2022, 11.02 Uhr) vermutlich mehrere Flaschen Alkohol aus einem Discounter an der Sternstraße in Beckum gestohlen.

Der Mann hatte eine Umhängetasche bei sich, die vollgepackt und schwer gewesen sein soll. Als er den Kassenbereich passierte, löste ein Alarm aus. Daraufhin flüchtete der Mann Richtung Busbahnhof. Ein weiterer Mann folgte ihm.

Die beiden werden wie folgt beschrieben: Osteuropäischen Phänotyps, circa 30 bis 40 Jahre alt. Der Mann mit der Tasche war war schlank, ungefähr 1.70 Meter groß und trug helle Kleidung. Der zweite Mann war stämmig und trug einen auffällig altrosafarbenen Jogginganzug.

Hinweise zu den beiden Männern bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell