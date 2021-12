Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Maschinenbrand löst Feueralarm aus (14.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Brandmelder hat am Dienstag gegen 6.30 Uhr die Feuerwehr in die Max-Planck-Straße auf den Plan gerufen. Bei einer Firma löste ein Brandmeldealarm aus, nachdem sich eine Maschine wegen Überhitzung entzündete. Eine in der Maschine integrierte Löschanlage löschte das Feuer unter Einsatz von CO2 selbst. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Am Gebäude entstand kein Schaden. Über die Schadenshöhe an der Maschine ist nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell