Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Diebstahl aus Schuhgeschäft

Warendorf (ots)

Ein unbekannter hat am Freitag (05.08.2022, 14.10 Uhr) Schuhe aus einem Geschäft an der Oststraße in Ahlen gestohlen.

Der Mann hatte die Schuhe in seinen Rucksack gesteckt und den Laden verlassen. Eine Verkäuferin sprach ihn noch an, der Mann flüchtete jedoch Richtung Bahnhof, ohne auf die Ansprache zu reagieren. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Circa 1.70 Meter groß, südländischen Phänotyps, hatte einen Bart, trug eine schwarze Jacke, eine lange dunkle Hose, hatte eine schwarze Base-Cap auf, einen grauen Rucksack bei sich und weiße Schuhe an.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

