Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sprengung eines Geldautomaten (Update)

Bitburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.50 Uhr haben bisher Unbekannte einen Geldautomaten in Bitburg gesprengt (s. Pressemitteilung der Polizeidirektion Wittlich von 3.08 Uhr). Der Geldautomat befindet sich im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes in der Straße Limbourgs Hof. Für die Flucht nutzten die Täter einen grauen Audi A5 oder S5. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Der Audi wurde gegen 2 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Belgien gesehen. Der Eingangsbereich des Supermarktes wurde stark beschädigt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zu der Tat oder dem Fluchtfahrzeug geben? Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.

