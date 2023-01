POL-PPTR: Umweltstraftat - Zeugen gesucht

Beuren (Hochwald) (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag, kurz vor 16 Uhr kam es auf der BAB1 in Fahrtrichtung Koblenz, in der Gemarkung Beuren (Hochwald) zu einem Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen. Unfallursächlich dürfte hierbei nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatten Straßenverhältnissen gewesen sein. Es wurden insgesamt 7 Personen, davon 4 Kinder, leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. ...

