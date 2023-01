POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 01.01.2023

Polizeiinspektion Goslar

Körperverletzung

Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 00.20 Uhr, sei es in der Hermann-Löns-Straße in Seesen zu mehreren Körperverletzungsdelikten gekommen. Hierbei habe zunächst eine 36jährige männliche Person aus Seesen eine Sylvesterrakete in Richtung einer 42jährigen männlichen Person aus Seesen abgefeuert. Die Person sei durch die Rakete am Ohr verletzt worden. Im Anschluss kam es dann vor Ort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, durch welche die 36jährige männliche Person aus Seesen und eine weitere 39jährige männliche Person aus Seesen verletzt worden seien.

Körperverletzung

Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 01.15 Uhr, sei es im Bereich der Baderstraße in Seesen zu zwei Körperverletzungsdelikten durch eine 32jährige weibliche Person aus Goslar zum Nachteil einer männlichen und einer weiblichen Person aus Seesen gekommen. Im Zuge von Streitigkeiten habe die Beschuldigte das männliche Opfer mehrfach angespuckt und das weibliche Opfer geschubst und geschlagen.

Körperverletzung

Am Sonntag, 01.01.2022, gegen 03.15 Uhr, habe eine 63jährige männliche Person aus Seesen versucht eine 22jährige männlichen Person aus Seesen im Bereich der Baderstraße in Seesen mit einer Schneeschaufel zu schlagen. Das Opfer konnte den Angriff abwehren und blieb unverletzt.

Sachbeschädigung

Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 00.30 Uhr, kam es in der Seesener Straße in Lutter am Barenberge zu einer Beschädigung an einer Kunststoffabdeckung einer Pflanze. Hierbei stehe eine derzeit unbekannte männliche Person im Verdacht, welche die Abdeckung mit Feuerwerkskörpern entzündet haben könnte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,00 Euro.

Sachbeschädigung

Am Sonntag, 01.01.20023, gegen 04.40 Uhr, sei es in der Straße Eschengrund in Seesen zu einer Sachbeschädigung an einem Behältnis in der Garage des Anzeigeerstatters gekommen. Hierbei habe eine derzeit unbekannte Person den Gegenstand entzündet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100,00 Euro. An der Garage entstand kein Schaden.

