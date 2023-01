POL-PPTR: Ankündigung von Geschwindigkeitskontrollen in der 5. Kalenderwoche

Zerf (ots) - Bislang Unbekannte brachen am Sonntag, dem 22. Januar, zwischen 13:45 und 14:45 Uhr in ein Haus in der Schulstraße in Zerf ein. Durch das Einschlagen einer Terrassentür gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen beobachteten um 14:30 Uhr zwei Personen, die vom Grundstück des Hauses in Richtung der Bundesstraße ...

