POL-PPTR: Unbekannter raubt 17-jährigen Mann unter Vorhalt eines Butterflymessers aus - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Ein bisher unbekannter Mann steht im Verdacht, einen 17-jährigen jungen Mann Samstagnacht, 21. Januar, gegen 00:20 Uhr vor der Porta Nigra beraubt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und sucht Zeugen.

Der 17-Jährige war allein von der Simeonstraße in Richtung Porta Nigra auf dem Weg nach Hause, nachdem er seine Freunde am Parkhaus verabschiedet hatte. Unterwegs wurde er von einem unbekannten Mann "Eo" oder "Ero" angesprochen. Dieser baute zunächst Vertrauen zum später Geschädigten auf. Als sie schließlich durch den Torbogen liefen, griff der unbekannte Mann nach dem Arm des Geschädigten und forderte unter Vorhalt eines Butterflymessers einen "Zwanni" heraus. Nachdem der Geschädigte jedoch angab, kein Geld bei sich zu tragen, dafür aber einen vermeintlichen goldenen Ring anbot, ließ der Täter von ihm ab und verschwand mit dem Ring in Richtung Innenstadt.

Bei dem Täter soll es sich um einen südländischen, hageren Mann handeln, 1,85cm groß, schwarze Haare, welche an der Seite rasiert und das Deckhaar gegelt war. Er trug einen schwarzen, kurzen Vollbart. Gekleidet war er mit einer dicken, dunklen Winterjacke. Darunter trug er einen weißen Kapuzenpulli, eine enge, dunkle Jeanshose und weiße Jordans Schuhe.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer kann Angaben zum unbekannten Täter, seinem Fahrzeug oder der Situation an sich machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen - Tel: 0651/201575-43 oder per E-Mail: pdtrier.sgjugend@polizei.rlp.de

