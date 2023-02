Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vandalismus, Sachbeschädigung einer Hauseingangstür

Weibern (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 12.02.2023, wurde in der Allenstraße in 56745 Weibern eine Glasscheibe einer Hauseingangstür, vermutlich durch den Wurf oder mittels Schlag mit einer Glasflasche, beschädigt. An diesem Abend fand unweit des Tatortes in der Robert-Wolff-Halle eine Karnevalsparty statt. Die Polizei Adenau bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich bei der Polizeiinspektion Adenau unter der Rufnummer 02691-9250 zu melden.

