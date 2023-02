POL-PDMY: 51-jährige Pkw-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Dedenbach (ots) - Am 10.02.2023 gegen 16:00 Uhr geriet in der Ortslage Dedenbach ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus aus ungeklärter Ursache in Brand. Bedingt durch die Bauweise gestaltete sich die Brandbekämpfung sehr schwierig, so dass der Rohbau schlussendlich in der Nacht durch ein Fachunternehmen ...

mehr