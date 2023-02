Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 31 - jähriger nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen Polizeibeamt-innen wurden beleidigt

56743 Thür (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 12.02.2023, 01.20 h, wurde der Polizeiinspektion Mayen über Notruf eine Sachbeschädigung durch einen stark alkoholisierten Mann gemeldet. Am Tatort in 56743 Thür konnte ein der Polizei nicht unbekannter 31-jähriger Mann als Beschuldigter festgestellt werden. Er war alkoholbedingt enthemmt und aggressiv. In der Wohnung eines Bekannten hatte er Einrichtungsgegenstände und Mobiliar beschädigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Der Beschuldigte beleidigte die Polizeibeamt-innen aufs Übelste. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell