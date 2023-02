Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrug zum Nachteil eines Taxifahrers - Drei junge Männer flüchten

56751 Polch (ots)

Am Sonntag, 12.02.2023, gegen 04.15 h, orderten drei junge Männer ein Taxi. Sie waren zuvor auf einer Karnevalssitzung. Am Zielort in Polch angekommen, flüchteten die drei Männer. Einer verlor seine Geldbörse mit samt persönlichen Dokumenten. Er kam zurück zum Taxi und sah das Unrecht seines Verhaltens ein. Die Mittäter benannte er jedoch nicht. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

