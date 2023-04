Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230417.3 Brunsbüttel: MARPOL-Verstoß auf Motorschiff festgestellt

Brunsbüttel (ots)

Am Freitag wurde in Brunsbüttel ein Motorschiff wegen einer Meldung der niederländischen Küstenwache bezüglich einer Einleitung kontrolliert. Ein Einleitverstoß konnte nicht festgestellt werden. Das Schiff befand sich von See kommend in der Schleuse, als die Verkehrslenkung feststellte, dass das Schiff zu hoch ist, um die Weiterfahrt fortzusetzen. Ballastwasser konnte aufgrund des Tiefgangs nicht genommen werden. Als die Crew beschloss, den Mast abzuflexen, um die richtige Höhe zu erreichen, wurde die BG Verkehr benachrichtigt, die auch aufgrund des schlechten Gesamtzustandes des Schiffes die Weiterfahrt untersagte. Weiterhin wurde die Einhaltung der MARPOL-Vorschriften kontrolliert. Bei der Durchsicht des Müllbehandlungplanes fiel auf, dass die Ausrüstung zur Müllbehandlung und die Sammel- und Lagerkapazitäten nicht aufgelistet wurden. Gegen den Chief Officer wurde eine Sicherheitsleistung von insgesamt 1316EUR angeordnet.

