Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230417.1 Meldorf: Fahrzeug kollidiert mit Verkehrszeichen und landet im Straßengraben

Meldorf (ots)

Am Samstag um 10:28 Uhr fuhr ein 61jähriger Autofahrer aus Elpersbüttel auf der Paul-Kock-Straße in Richtung Mannheim. Er geriet auf den rechten Grünstreifen, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und blieb im angrenzenden Graben liegen. Polizeibeamte trafen den Fahrer im Umfeld an, welcher sich unverletzt zu Fuß auf den Weg machte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme beim Polizeirevier in Heide und die Beschlagnahme des Führerscheines. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

