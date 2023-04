Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230413.2 Horst: Einbrecher lösen Alarm aus und flüchten

Horst (ots)

Am Mittwoch um 4.37 Uhr löste die Alarmanlage an einem Gebäude eines metallverarbeitenden Unternehmens an der Max-Planck-Straße aus und alarmierte so die Einsatzkräfte. Polizeibeamte entdeckten, dass eine Fensterscheibe im Bereich der Mechanik eingeschlagen wurde. Beim Entriegeln und Öffnen des Fensters löste sodann der Alarm aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen das Betriebsgelände unerkannt.

